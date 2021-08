Life is Strange: True Colors, i primi 15 minuti di gioco in un video

Mancano ancora poche settimane al lancio di Life is Strange: True Colors, ma se l'attesa si sta facendo snervante, ecco i primi quindici minuti della nuova avventura di Deck Nine in un video gameplay.

Il filmato è stato pubblicato da IGN e mostra le primissime fasi dell'avventura di Alex Cheng, in cui facciamo la conoscenza di alcuni dei personaggi di Heaven Springs, come il fratello Gabe, e dei poteri speciali della protagonista. C'è anche lo spazio per ascoltare parte della colonna sonora realizzata da Angus & Julia Stone, già disponibile su Spotify. Trattandosi delle scene d'apertura non ci sono particolari scossoni, quindi niente spoiler pesanti che potrebbero rovinarvi l'esperienza.

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Google Stadia. Il nuovo titolo Deck Nine arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine del 2021.

In Life is Strange: New Colors impersoneremo Alex Chen, una ragazza che ha l'abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto "incidente", Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e gli oscuri segreti di Heaven Springs, una piccola cittadina del Colorado.