Dying Light 2 tra i protagonisti del Xbox Showcase Gamescom 2021 con nuovi video gameplay

A sorpresa Techland ha annunciato che Dying Light 2 Stay Human sarà tra i protagonisti del Xbox Showcase della Gamescom 2021 che andrà in onda tra poche ore, dove per l'occasione verranno svelati nuovi dettagli e presentati filmati inediti.

Durante lo show Microsoft sarà presente anche il lead game designer Tymon Smetkala e l'animation director Dawid Lubryka che spiegheranno nel dettaglio i sistemi di combattimento e di parkour che utilizzeremo nell'atteso sequel di Dying Light, insomma un'occasione davvero imperdibile.

Dying Light 2

L'appuntamento dunque è alle 19:00 di oggi, martedì 24 agosto, ovvero l'orario di inizio di Xbox Gamescom 2021 Showcase. Ovviamente noi di Multiplayer.it seguiremo l'evento in diretta assieme a voi su Twitch, mi raccomando passate a trovarci!

Non si tratta dell'unico appuntamento con Dying Light 2: Stay Human per la Gamescom 2021. Il 26 aprile infatti Techland terrà una nuova presentazione, in cui scopriremo ulteriori dettagli sul gioco prima del debutto nei negozi, atteso per il prossimo 7 dicembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e PC.