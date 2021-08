Destiny 2 - La Regina dei Sussurri: leak svela data di uscita, una nuova tipologia d'arma e bonus pre-order

A poche ore dalla presentazione ufficiale di Bungie, un leak del PlayStation Store ha svelato la data di uscita de La Regina dei Sussurri, la nuova espansione di Destiny 2, che sarà disponibile il 22 febbraio 2022, nonché dettagli sui bonus pre-order, trama e una nuova tipologia d'arma.

La pagina informativa dell'espansione è infatti apparsa sul PlayStation Store australiano, svelando che la nuova avventura sarà ambientata nel "Savathun's Throne World", in pratica nel dominio della temibile sorella di Oryx e divinità dell'Alveare, e dovremo risolvere il mistero di come sia riuscita a "rubare la Luce".

Destiny 2 La Regina dei Sussurri

Inoltre l'espansione introdurrà una nuova tipologia di arma, il Glaive, tradotto in italiano "falcione" , che viene descritto come uno strumento in grado di eseguire "potenti combo melee, attacchi a distanza e schierare uno scudo energetico". Inoltre sarà presente un nuovo sistema di crafing per armi, confermando così i leak dei giorni scorsi.

Infine per quanto riguarda i bonus di prenotazione, i giocatori riceveranno l'involucro per spettro "Throne World" e l'emote "Enigma". In ogni caso il leak riguarda la Deluxe Edition, quindi i bonus potrebbero essere differenti per le altre versioni.

Per tutti gli altri dettagli su La Regina dei Sussurri di Destiny 2 non ci resta che attendere la presentazione ufficiale di Bungie, che andrà in onda alle 18:00. Ovviamente noi di Multiplayer.it seguiremo in diretta l'evento su Twitch, mi raccomando passate a trovarci.