Destiny 2: dettagli sulla nuova espansione e il crossover con Halo grazie a un leak

Bungie domani finalmente svelerà le novità riguardanti La Regina dei Sussurri, la nuova attesa espansione di Destiny 2. Nel frattempo, però, un leak potrebbe aver svelato numerosi dettagli sul DLC e il tanto chiaccherato evento crossover con Halo.

Il leak, apparso prima sul Discord di RaidSecrets e in seguito su Reddit, svela che La Regina dei Sussurri introdurrà una nuova tipologia d'arma (su cui tuttavia non si conosce alcun dettaglio), nuovi modi per craftare armi e alcuni dettagli sulla trama. E quindi occhio, che da qui in poi ci saranno spoiler.

Destiny 2

"L'Oscurità ritorna su Sol, rivelandosi uno strumento potente per i Guardiani. Le convinzioni dell'umanità vengono scosse da nuove scoperte riguardo la Luce, il Viaggiatore, l'Oscurità e l'Entità dietro le Piramidi, The Witness (tradotto in italiano "Il Testimone", ma attendiamo la traduzione ufficiale di Bungie). Il nemico finale di Destiny è stato svelato", recita la descrizione della trama riportata nel sopracitato leak.

Sempre secondo le informazioni emerse con l'indiscrezione, afferma che Bungie è già al lavoro su Lightfall, la prossima espansione di Destiny 2, e che il gioco arriverà su Epic Games Store entro la fine dell'anno. Per quanto riguarda i raid, Bungie sembrerebbe intenzionata a riproporre alcuni classici del precedente capitolo, inclusi Furia Meccanica e La Caduta di un Re.

Inoltre secondo il leak a dicembre si svolgerà il crossover tra Destiny 2 e Halo per celebrare il trentesimo anniversario di Bungie. Il tutto a quanto pare si svolgerà sul pianeta anello del primo capitolo della serie e avrà contenuti a tema, tra cui un set per ognuna delle classi di Destiny 2, due missioni e quattro armi.

Ovviamente prendente con le pinze tutte le informazioni riportate qua sopra, in attesa di novità ufficiali da parte di Bungie, che come detto in apertura domani, martedì 24 agosto, annuncerà finalmente i primi dettagli dell'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2. In ogni caso, quello che è certo è che Mara Sov si prepara a tornare con la prossima stagione.