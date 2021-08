The Witcher: Nightmare of the Wolf su Netflix è disponibile da oggi

The Witcher: Nightmare of the Wolf è disponibile da oggi su Netflix, così come era stato anticipato già nei giorni scorsi, con il film animato che può essere visto da tutti gli abbonati al celebre servizio di distribuzione video a partire da oggi.

The Witcher: Nightmare of the Wolf è basato sul mondo creato dai romanzi di Andrzej Sapkowski e racconta la storia di Vesemir, personaggio di grande importanza nello sviluppo degli eventi essendo stato il capo dei Witcher di Kaer Morhen, nonché mentore di Geralt di Rivia.

Si tratta dunque di un prequel rispetto agli eventi narrati nella serie TV Netflix di The Witcher, di cui stiamo aspettando l'arrivo della seconda stagione, fissata per dicembre 2021. In ogni caso, i collegamenti saranno molteplici, dunque la visione del film animato può risultare interessante per tutti coloro che hanno seguito la serie.

D'altra parte, The Witcher: Nightmare of the Wolf è comunque co-prodotto da Lauren Schmidt Hissrich, ovvero la showrunner della serie TV, e da Kwang Il Han che fa anche da regista, oltre a Beau DeMayo. Si tratta insomma di una produzione interessante, che può essere vista da oggi da tutti gli abbonati a Netflix.

Per saperne di più, vi rimandiamo alla recensione di The Witcher: Nightmare of the Wolf, e al trailer italiano del film Netflix.