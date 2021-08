The Witcher Nightmare of the Wolf: trailer italiano del film Netflix ricorda la data di uscita

Netflix ha pubblicato il trailer italiano di The Witcher Nightmare of the Wolf, il nuovo film animato basato sul mondo narrativo ideato nei romanzi di Andrzej Sapkowski. Il trailer ci ricorda anche la data di uscita: il 23 agosto 2021.

The Witcher Nightmare of the Wolf racconterà la storia di Vesemir, capo degli Witcher di Kaer Morhen durante l'epoca di Geralt di Rivia, protagonista della serie TV, dei giochi e dei romanzi. Il Vesemir che incontriamo in questo film sarà però giovane e potremo quindi scoprire dettagli sul suo passato che, fino ad ora, erano sconosciuti.

Trattandosi di un film prequel, non è quindi necessario conoscere la trama principale della saga, ma è importante sapere che un Witcher - "strigo" nell'adattamento italiano dei romanzi - è un mutante cacciatore di mostri che viaggia alla ricerca di creature da eliminare per chi è disposto a pagare. Pur essendo utile alla società, lo strigo viene denigrato e cacciato da ogni luogo, a causa della pessima nomea che lo accompagna.

The Witcher Nightmare of the Wolf è scritto e prodotto da Beau DeMayo e co-prodotto dalla showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher Lauren Schmidt Hissrich e da Kwang Il Han (anche regista). La showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha fatto un ottimo lavoro con la prima stagione della serie TV, quindi speriamo che il risultato sia ottimo anche con questo film animato.

Infine, vi segnaliamo che in Polonia 7 alberi storici sono stati chiamati come Geralt, Yennefer e gli altri.