The Witcher: in Polonia 7 alberi storici sono stati chiamati come Geralt, Yennefer e gli altri

Per la Polonia la serie di The Witcher ha sempre più un posto d'onore tra le opere più influenti del paese. La serie di libri di Andrzej Sapkowski, anche grazie ai videogiochi di CD Projekt RED, ha fatto conoscere la nazione europea a tutto il mondo. Per onorare questo risultato, oltre che per provare a sfruttarne un qualche modo la popolarità, la città di Ostroleka ha deciso di dare a 7 suo alberi storici il nome di altrettanti protagonisti della serie come Geralt di Rivia o Yennefer di Vengerberg.

Questi veri e proprio monumenti naturali adesso saranno conosciuti come i protagonisti della saga letteraria di The Witcher. Tra di essi, infatti, si celano anche personaggi che non sono ancora comparsi nella serie di Netflix o hanno rivestito un ruolo secondario nei videogiochi di CD Projekt RED. Ne è un esempio Regis, al quale è stato dedicato un vecchio frassino, l'unico del gruppo di alberi.

Geralt di Rivia nella serie di Netflix

Gli altri, infatti, sono delle querce, che hanno acquisito i nomi di Geralt, Yennefer, Triss, Cirilla, Vesemir e Dandelion, lo Jaskier della serie televisiva. Curiosa la votazione, che non è stata unanime: dei 19 consiglieri comunali due si sono astenuti e uno di è lamentato del fatto che siano stati dati nomi femminili a delle querce. Per essere "politicamente corretto" a suo dire. Le altre obiezioni sono state che i nomi non sono polacchi e sono quelli di maghi.