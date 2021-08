Assassin's Creed Valhalla: un leak svela il ritorno di un personaggio importante

Un leak relativo ad Assassin's Creed Valhalla potrebber aver svelato con grande anticipo rispetto ai piani di Ubisoft il ritorno di un personaggio importantissimo della serie. Ovviamente, da qui in poi seguono Spoiler davvero pesanti, siete avvisati.

La scoperta è arrivata grazie al lavoro di datamining sui file delle quest e le linee di dialogo presenti nei dati di gioco ad opera del leaker J0natahan. Ciò ha permesso di scoprire a grandi linee lo svolgimento di una delle quest in arrivo con le prossime espansioni di Assassin's Creed Valhalla, che vede il ritorno di un personaggio storico.

Assassin's Creed Valhalla

Per la precisione stiamo parlando di Kassandra, la protagonista femminile di Assassin's Creed Odyssey, che durante la sopracitata quest incontrerà Eivor in una nuova location: l'isola scozzese di Skye.

Durante la missione Eivor sarà incuriosita da una voce di corridoio riguardante una donna misteriosa che "assomiglia in modo sconcertante" a Randvi (una specie di citazione giocosa al fatto che per i fan il personaggio ricordava molto Kassandra). Il resto... beh, ve lo lasciamo scoprire da soli. Inoltre i dati scovati da J0nathan sono incompleti quindi non potremmo farlo neanche volendo.

Ovviamente potrebbe trattarsi di una quest ideata dagli sviluppatori di Ubisoft per poi essere scartata in un secondo momento. In ogni caso, non ci resta che attendere le future espansioni di Assassin's Creed Valhalla per scoprirlo.

Il 12 agosto invece sarà disponibile l'espansione L'Assedio di Parigi. A tal proposito Ubisoft ha svelato il livello del personaggio raccomandato per affrontare questa nuova avventura.