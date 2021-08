Gamescom 2021: lo show di apertura durerà 2 ore e avrà "tutti i più grandi videogiochi in arrivo"

Attraverso Twitter Geoff Keighley ha rilanciato l'appuntamento con lo show di apertura della Gamescom 2021. La fiera di Colonia sarà, anche quest'anno, virtuale. I battenti apriranno tra tre settimane, ovvero il 25 agosto 2021 alle 20 con uno show che durerà 2 ore e avrà "tutti i più grandi videogiochi in arrivo durante l'inverno e oltre".

Il collega, ovviamente, invita a condividere e diffondere la diretta, in modo da rendere l'appuntamento ancora più imponente. D'altra parte la fiera tedesca, prima dello stop per il COVID-19, era di gran lunga quella in grado di richiamare il maggior numero di spettatori al mondo.

In questo caso, invece, ci si dovrà accontentare di presentazioni e annunci virtuali, nonostante la presenza, secondo Keighley, di tutti i più grandi giochi di fine anno e oltre.

"A 3 settimane da oggi, potrete vedere nuovamente i più grandi videogiochi in arrivo quest'inverno e a ciò che c'è oltre..." ha scritto il conduttore dei The Game Awards su Twitter "La notte di apertura della Gamescom. Uno showcase di due ore dal vivo. Mercoledì 25 agosto alle 20".

Noi, ovviamente, seguiremo e commenteremo lo show in diretta con voi. Non mancate!