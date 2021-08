Genshin Impact: trailer con protagonista Yoimiya

miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact dedicato a Yoimiya, il secondo dei nuovi personaggi giocabili introdotti con la versione 2.0 del celebre action GDR, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori a partire dal 6 agosto.

Il filmato purtroppo non ci dà la possibilità di vedere le sua abilità di combattimento in azione, ma piuttosto offre un assaggio della sua personalità solare. Yoimiya viene descritta come una abile pirotecnica e grazie al carattere allegro e spensierato è stata soprannominata la "regina del festival estivo" dagli abitanti dell'isola Narukami.

Data la sua grande esperienza con i fuochi artificiali, Yoimiya è personaggio di tipo Pyro che mette a ferro e fuoco i campi di battaglia sfruttando frecce incandescenti. Potrete ottenerla a partire dal 6 agosto con l'introduzione del banner dedicato in Genshin Impact. Tuttavia trattandosi di un eroe da 5 stelle potreste dover tentare la fortuna più e più volte. Nel frattempo siete ancora in tempo per il banner di Kamisato Ayaka, l'altro personaggio introdotto con la versione 2.00.

Yoimiya non è l'unica novità in arrivo, infatti miHoYo e Sony hanno stretto una collaborazione che porterà che porterà Aloy di Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West su Genshin Impact.