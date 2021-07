Genshin Impact: data d'uscita della versione 2.0, trailer svela tutti i dettagli

Lo sviluppatore e publisher miHoYo ha svelato tutti i dettagli sulla versione 2.0 di Genshin Impact, compresa la data di uscita: il 21 luglio 2021. L'imponente aggiornamento è stato chiamato "The Immovable God and the Eternal Euthymia" e trasporterà i giocatori in una regione completamente nuova: Inazuma. Si tratta di un vasto territorio dominato da Electro Archon, che ha una fauna completamente diversa dalle altre, oltre a una cultura autonoma.

L'aggiornamento introdurrà anche la funzione di cross-save tra le versioni PC, PS4, PS5, Android e iOS. Quindi dopo averlo installato, potrete iniziare a giocare su di una piattaforma e continuare su di un'altra dallo stesso punto in cui avevate lasciato.

Rilasciato anche un nuovo trailer, che trovate in testa alla notizia, che mostra la regione di Inazuma.

Tra le altre novità introdotte dalla versione 2.0 di Genshin Impact, ci saranno tre nuovi personaggi giocabili, appartenenti alla nuova area: la cinque stelle Kamisato Ayaka, ragazze forte ed elegante, apprezzatissima durante fase di beta testing; Yoimiya, altro personaggio cinque stelle, un'arciera Pyro, esperta di fuochi artificiali, conosciuta anche come la Regina del Festival Estivo; Sayu, ninja da 4 stelle armata di Anemo Vision e di uno spadone a due mani. Introdotti anche dei nuovi boss, il Pyro Hypostasis, il Perpetual Mechanical Array.