Avowed, Fable, Perfect Dark, Contraband e altri giochi Xbox nel 2023, per Jeff Grubb

Per Jeff Grubb il 2023 degli Xbox Game Studios sarà l'anno in cui saranno lanciati Perfect Dark, Avowed, Fable, Contraband, il nuovo gioco di ruolo di inXile e il nuovo gioco di The Coalition. In base ai progressi nello sviluppo alcuni potrebbero essere spostati al 2024, ma l'obiettivo è comunque farli arrivare sul mercato entro un paio d'anni.

Nel 2022 giocheremo invece a Starfield, Redfall e Forza Motorsport. In questo caso la previsione è molto più facile, visto che di due su tre è stato già annunciato il periodo di uscita. Aggiungiamo noi che sempre nel 2022 saranno pubblicati su Xbox Deathloop e Ghostwire: Tokyo, due titoli esclusivi per un anno di PS5 e PC, ma che sono comunque sviluppati dagli studi che fanno capo a Microsoft. Non dimentichiamoci inoltre di possibili lanci minori, che potrebbero andare a riempire entrambi gli anni, nonché la possibile esistenza di giochi non ancora annunciati.

Come giusto in questi casi, vi invitiamo a considerare queste informazioni per quello che sono, ossia voci di corridoio. Certo, lo scenario disegnato da Grubb non è poi così implausibile, visto che Microsoft stessa ha dichiarato di voler arrivare a lanciare un certo numero di giochi tripla A annualmente a ritmi regolari. Del resto con tutti gli studi che ha acquisito...