Donkey Kong compie 40 anni: la storia della serie

Per questo abbiamo deciso di ripercorrerne la storia in occasione del suo compleanno, cercando di capire se la casa di Kyoto ha davvero in serbo un nuovo gioco per festeggiare i 40 anni di Donkey Kong .

Le origini

Nato in Giappone il 9 luglio 1981 all'interno dell'omonimo cabinato, Donkey Kong è uno dei tanti figli di Shigeru Miyamoto e del compianto Gunpei Yokoi. Uno di quelli che, almeno all'inizio, non è stato capito da tutti. Lo avevano infatti scambiato per un cattivo, un Bruto che rapisce l'Olivia di turno e la porta in cima ai palazzi per emulare il proprio re. King Kong ovviamente. La fanciulla, per chi non lo sapesse, si chiamava Pauline e, dopo aver superato il trauma, si è data alla politica ed è ora sindaca di una grande città.

Anche Super Mario, o JumpMan se preferite, ha impiegato un po' di tempo a perdonarlo. In Donkey Kong Jr, il baffuto idraulico imprigiona il gorilla in una cella piccola così, e prova a ostacolare in tutti i modi i tentativi di salvataggio portati avanti dal suo giovane figlio. In realtà, se si pensa ai trascorsi del vecchio Donkey, Mario sembrerebbe anche avere le sue buone ragioni a volerlo tenere in cattività.

Nel 1984 arriva il Game & Watch Donkey Kong Circus: qui l'idraulico rivela la sua natura sadica e vendicativa, facendo esibire i due gorilla in un circo dove li maltratta continuamente. In Donkey Kong 3, invece, non sappiamo bene cosa spinga Donkey nella serra di Stanley the Bugman. In ogni caso, a parte qualche piccola scaramuccia legata ai giocattoli Mini-Mario apparsi nella serie Mario vs. Donkey Kong, le due icone Nintendo sembrano infine aver raggiunto una tregua, che ha portato alla liberazione di Donkey e al suo trasferimento sull'isola dei Kong.