Xbox Game Pass: Humankind disponibile sin dal D1 in versione PC

Microsoft ha annunciato che Humankind - sviluppato da Aplitude Studios e pubblicato da Sega - sarà disponibile su Xbox Game Pass in versione PC sin dal D1 del gioco. Humankind sarà pubblicato il 17 agosto.

Humankind è un gioco di strategia 4X nel quale dovremo "riscrivere l'intera narrativa della storia umana dalle sue umili origini nell'era neolitica, nel mentre lasciamo il nostro segno sul mondo." Per creare la nostra personale civiltà, dovremo combinare 60 culture storiche dall'antichità fino all'era moderna.

Humankind è uno strategico 4X

Ogni cultura causerà una serie quasi infinita di risultati. Potremo poi definire la nostra civiltà di Humankind sulla base degli accordi che stringeremo e tramite scelte morali che compieremo. Ogni azione definirà la nostra fama e il giocatore con la fama maggiore vincerà il gioco. Dovremo anche mostrare le nostre capacità tattiche in battaglia, fare scoperte scientifiche e costruire un impero in regolare espansione.

Humankind non sarà l'unico gioco di strategia in arrivo in questi mesi su Xbox Game Pass. Ricordiamo infatti che sarà possibile giocare sin dal D1 anche con Age of Empires 4. Recentemente, abbiamo avuto modo di vedere un trailer che ha svelato i combattimenti navali e la civiltà degli Abbasidi.

Ecco anche il nuovo provato di Humankind.