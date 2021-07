Age of Empires 4: trailer svela i combattimenti navali e la civiltà degli Abbasidi

Dopo 16 anni dal precedente capitolo, Age of Empires 4 sta per arrivare. Ora, Microsoft Xbox e il team di sviluppo di Relic Entertainment hanno pubblicato una nuova coppia di trailer che ci mostrano il combattimento navale e una della Civilità che potremo controllare nel gioco: la Dinastia degli Abbasidi.

Il video che potete vedere a inizio notizia si concentra sui combattimenti navali: come tipico per la serie, potremo costruire navi sia per pescare che per fare guerra ai nostri avversari. Sarà importante dominare il campo di gioco sia sulla terra ferma che sull'acqua. Si tratta però solo di uno dei due trailer condivisi per Age of Empires 4.

Nel secondo vediamo gli Abbasidi, una delle otto civiltà che potremo controllare all'uscita di Age of Empires 4. Hanno accesso a una serie interessante di unità e capacità, come i cavalieri che utilizzano cammelli, che si riveleranno molto utili per l'avanzata dell'impero. Potete vedere il filmato qui sotto.

Vi ricordiamo che Age of Empires 4 sarà disponibile su PC a partire dal 28 ottobre 2021. Sarà pubblicato sin dal D1 su Game Pass Ultimate. Se vi interessano le civiltà, ecco le civiltà disponibili al lancio.