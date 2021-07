Playdate, vendite per 20.000 unità in meno di 20 minuti per la console a manovella

Playdate ha totalizzato vendite per 20.000 unità in meno di 20 minuti, esaurendo così le scorte disponibili per quest'anno già all'apertura dei preorder.

Se avete letto il nostro speciale dedicato a Playdate, saprete che si tratta di un handheld davvero particolare, dotato di dispositivi di input insoliti, pensati per stimolare la creatività degli sviluppatori e offrire agli utenti nuovi modi per divertirsi.

Le persone che hanno provato a prenotare la console ieri, dopo il superamento delle 20.000 unità vendute, si sono viste confermare l'ordine sebbene con tempistiche poco entusiasmanti: si parla di spedizioni che non cominceranno se non nel 2022.

A questa situazione si sono aggiunte alcune difficoltà tecniche che sembrano aver colpito in particolare gli acquirenti internazionali, impossibilitati a piazzare il preorder.

I ragazzi di Panic hanno comunicato loro che proveranno a trovare un modo per venirgli incontro, aggiungendo di essere davvero entusiasti dello straordinario risultato ottenuto all'apertura delle prenotazioni.