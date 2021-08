No Man's Sky un trailer festeggia il quinto anniversario e svela l'update Frontiers

Per festeggiare il quinto anniversario dal lancio di No Man's Sky, Hello Games ha pubblicato un trailer celebrativo che ripercorre i momenti salienti della storia del gioco e svela il nuovo update Frontiers.

Il simulatore spaziale e survival procedurale di Hello Games è arrivato nei negozi il 9 agosto del 2016, inizialmente per PS4 e PC. Chi non ha la memoria corta di certo ricorderà il lancio disastroso di No Man's Sky, con numerosi acquirenti inferociti per la mancanza di molte delle feature, in primis il multiplayer co-op, promesse dagli sviluppatori.

Fortunatamente negli anni successivi gli sviluppatori si sono rimboccati le maniche, risolvendo i numerosi problemi che affliggevano la produzione e introducendo novità di spessore con update di dimensioni generose, come le funzionalità multiplayer, nuove creature, mech pilotabili, il supporto ai visori VR e molto altro ancora.

E a quanto pare le novità non sono finite qui. Alla fine del trailer Hello Games ha svelato il prossimo grande update in arrivo per No Man's Sky, dal nome Frontiers. Purtroppo a parte il logo ufficiale non è stata condivisa nessun'altra informazione in merito all'aggiornamento, ma la promessa degli sviluppatori è quella di svelare maggiori dettagli "presto".

