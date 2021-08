Destiny 2: Mara Sov tornerà con la Season of the Lost

Bungie ha deciso di rendere l'attesa per la nuova stagione di Destiny 2 più piccante. Nelle ultime ore infatti ha svelato che la season 15 si intitolerà Season of the Lost e che vedrà il ritorno di Mara Sov, uno dei personaggi più affascinanti e misteriosi dell'universo di Destiny.

La conferma è arrivata tramite un immagine pubblicata dal profilo Twitter dello studio che mostra proprio la Regina degli Insonni, accompagnata da un link che rimanda alla presentazione del 24 agosto de La Regina dei Sussuri, al termine della quale avrà inizio la stagione 15. Un indizio che suggerisce che Mara Sov sarà una delle figure chiave anche della nuova attesissima espansione?

Inoltre è interessante notare che al suo fianco c'è Osiride, altro pezzo da novanta nell'universo di Destiny. Insomma, sembra proprio che ne vedremo delle belle nel prossimo futuro, specie considerando che anche un altro personaggio, dato per disperso, potrebbe tornare.

Nel frattempo di conoscere le novità de La Regina dei Sussuri e di The Season of Lost, sappiamo già che Bungie sta lavorando per portare una ventata di aria fresca al PvP di Destiny 2 con nuove mappe e modalità, nonché apportando modifiche all'equipaggiamento esotico più abusato.