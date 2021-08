Rocket League passerà all'Unreal Engine 5, ma "ci vorrà del tempo"

Psyonix sta lavorando per aggiornare Rocket League all'Unreal Engine 5. Tuttavia sarà un progetto che richiederà del tempo, come confermato dagli stessi sviluppatori.

I primi segnali del passaggio da Unreal Engine 4 sono arrivati in questi giorni grazie a un annuncio lavorativo pubblicato dallo studio e segnalato su Reddit, in cui si ricercava una figura in grado di agevolare il passaggio all'Unreal Engine 5 di Rocket League e la versione mobile Rocket League: Sideswipe. In seguito l'annuncio è stato rimosso, ma il senior community manager Devin Connor ha confermato, con un messaggio su Reddit, che Psyonix sta lavorando per aggiornare il gioco all'Unreal Engine 5.

Rocket League

"Aggiornare la tecnologia alla base di Rocket League, incluso il passaggio all'UE5, è un qualcosa su cui lavoriamo attivamente. Questo è un progetto a lungo termine per noi e sveleremo maggiori dettagli in merito quando saremo pronti a mostrare ai giocatori cosa abbiamo in riservo per il futuro.", recita il post di Connors.

Sempre più produzioni si stanno spostando o nascendo su Unreal Engine 5, ne è un esempio Black Myth: Wukong che proprio oggi si è mostrato in azione in un nuovo sorprendente trailer. Cambiando genere, invece, secondo alcuni rumor anche Fortnite si aggiornerà all'Unreal Engine con l'avvento della prossima stagione.