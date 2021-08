Fortnite si aggiornerà presto su PS5, Xbox Series X|S e PC all'Unreal Engine 5, secondo un leaker

Hypex, noto leaker nel panorama di Fortnite, ha affermato che con l'arrivo del Capitolo 2: Stagione 8 del celebre Battle Royale di Epic Games arriverà l'upgrade all'Unreal Engine 5. Ma solo su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Un leak, in attesa di conferme o smentite da fonti ufficiali, va sempre giustamente preso con le pinze, ma d'altro canto Hypex dalla sua ha oltre 1 milione e mezzo di follower su Twitter e in generale è ritenuto una fonte molto affidabile per tutto quello che riguarda il mondo di Fortnite. Inoltre lo stesso leaker sembra piuttosto confidente della sua soffiata, tanto da suggerire a tutti i creativi di iniziare già da ora a studiare l'Unreal Engine 5 in modo da trovarsi pronti per il cambio di engine, suggerendo tra l'altro un possibile supporto ufficiale al modding nel prossimo futuro.

Cosa possiamo aspettarci da Fortnite con il passaggio all'Unreal Engine 5? È ancora troppo presto per dirlo. Il nuovo engine potrebbe impreziosire il titolo di Epic Games con un sistema di illuminazione migliorato, un incremento della qualità dei dettagli e una conta degli FPS maggiore. In ogni caso la Stagione 8 di Fortnite avrà inizio il prossimo 12 settembre e dunque, se l'upgrade all'Unreal Engine 5 verrà confermato, probabilmente conosceremo maggiori dettagli in merito durante il corso del mese di agosto.

Sapevate che Fortnite è l'incubo di José Mourinho? A quanto pare i calciatori ci giocano fino a notte fonda!