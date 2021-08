Super Nintendo World si espande con un'area dedicata a Donkey Kong

Alcune foto prese direttamente in loco mostrano come il Super Nintendo World di Osaka si stia espandendo. Sono, infatti, partiti i lavori per una nuova area del parco di divertimenti dedicato alla grande N. In questo caso, nonostante manchi l'annuncio ufficiale, starebbe arrivando il simpatico Donkey Kong, con un'area a lui dedicata.

Questa area era già prevista dai piani iniziali, ma per qualche ragione non è stata creata. Avrebbe dovuto essere ispirata a Donkey Kong di Rare, con carrelli da minatori, barili e un ambiente lussureggiante.

L'area di Donkey Kong

Nonostante non abbia ancora potuto mostrare tutte le sue potenzialità, dopo il rinvio dell'apertura, il COVID ha anche limitato il numero di persone che hanno potuto frequentare il parco, il Super Nintendo World si appresta ad espandersi accogliendo nuovi personaggi dell'universo di Nintendo.

Parte dell'area dedicata a Donkey Kong sembra essere già stata costruita, come lo sfondo della jungla e le montagne russe coi carrelli da miniera.