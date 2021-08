PS5: Sony blocca i DualSense di McDonalds perché non autorizzati (oltre che brutti)

La divisione australiana di McDonalds aveva organizzato un concorso per festeggiare i 50 anni sull'isola. Uno dei premi più ambiti erano ben 50 controller DualSense di PS5 completamente brandizzati della catena coi suoi colori, ma anche prodotti più famosi: in poche parole erano orribili. Sembra, però, che Sony abbia deciso di bloccare il concorso per via della mancata autorizzazione da parte della catena di fast-food australiana.

Per festeggiare i 50 anni di attività, McDonalds Australia aveva organizzato una streamweek con alcuni twitcher locali che avrebbero dovuto portare live una settimana di giochi e attività. Per tutti i fan, inoltre, c'era un premio aggiuntivo: 50 controller DualSense in edizione limitatissima.

Magari ci sbaglieremo, ma la personalizzazione è piuttosto brutta: