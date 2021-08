New World domina ancora la classifica Steam settimanale del 1 agosto

Il successo di New World continua a non diminuire. L'apertura dei server del nuovo MMO di Amazon ha consentito a migliaia di giocatori di testare un nuovo importante attore in un genere come quello dei MMO, da troppi anni molto statico. Per questo motivo il suo dominio sulla classifica Steam della settimana del 1 agosto stupisce, ma non molto.

Nel nostro provato di New World cominciamo a presentarvi tutte le qualità di questo gioco e come Amazon provi ad apportare una ventata di aria fresca nel genere.

Questo, più una cronica mancanza di novità di rilievo in un genere comunque molto giocato come quello dei MMO ha spinto in tantissimi a comprare il gioco e affollare i server. Questo, più una non irresistibile concorrenza, fa sì che New World conquisti nuovamente la prima posizione.

New World (Pre-Order) New World Deluxe (Pre-Order) The Ascent Tribes of Midgard Orcs Must Die 3 Valve Index VR Kit Grand Theft Auto V Battlefield 1 Hitman 2 Gold Edition Mini Motorways

