Steam Deck: Valve ha imparato dagli errori fatti con Steam Machine

Nel corso di un'intervista con IGN, Greg Coomer designer di Valve, ha parlato di come l'esperienza e gli errori fatti con Steam Machine, Steam Link e Steam Controller siano stati essenziali per dare vita a Steam Deck.

Come di certo saprete tutti e tre i progetti citati si sono dimostrati infruttuosi per Valve. In particolar modo Steam Machine fin dall'annuncio ha suscitato dubbi e perplessità nei giocatori, a cui è seguita un'accoglienza fredda, anzi forse è meglio dire "glaciale", da parte del mercato. Tuttavia proprio l'esperienza fatta con questi progetti è stata fondamentale per Valve per imbarcarsi in un altro progetto di assoluto spessore come Steam Deck.

Steam Deck

"Steam Deck dà l'impressione di essere il risultato di progetti passati come Steam Link e Steam Machine.", afferma Coomer. "Steam Link si è dimostrato prezioso per capire cosa significa streammare i giochi da PC. Steam Controller ci ha insegnato molto su cosa il consumatore ritenesse necessario e di valore. Le Steam Machine erano davvero una buona idea. Ma il sistema operativo non era quello giusto, il numero di giochi a cui potevi giocare non era adatto."

"Abbiamo davvero fatto tesoro di questi elementi, come se fossero delle caselle che avevamo bisogno di spuntare prima di poterci rivolgere nuovamente ai consumatori con un prodotto simile. Non credo che avremmo potuto fare così tanti progressi con Steam Deck senza quel tipo di esperienza."

Che ne pensate, riuscirà Steam Deck ad avere il successo sperato da Valve e ritagliarsi un posto nel mercato videoludico? A tal proposito ecco 5 dubbi e 5 cose che ci entusiasmano di Steam Deck.