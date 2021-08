Dead Space Remake: scovato un easter egg nel sito ufficiale

Alcuni fan hanno scoperto un simpatico e al tempo stesso inquietante easter egg all'interno del sito ufficiale di Dead Space Remake, l'atteso rifacimento in salsa next-gen della spaventosa avventura di Isaac Clarke a bordo della USG Ishimura.

Il portale dedicato a Dead Space attualmente risulta abbastanza scarno, c'è giusto un link al teaser trailer ufficiale presentato all'EA Play Live e ai social media, la possibilità di iscriversi alla newsletter informativa e poco altro. Sullo sfondo è possibile intravedere la sopracitata nave spaziale, che fa da teatro dell'avventura di Isaac Clarke, emanare segnali luminosi. Ecco alcuni utenti con l'occhio per i dettagli hanno scoperto che questi segnali hanno un pattern specifico, che forma un messaggio con codice Morse. Analizzandolo il risultato è "M-A-K-E-U-S-W-H-O-L-E", una frase ricorrente all'interno del franchise di Dead Space, "rendici integri" nell'adattamento italiano.

Dead Space Remake

Probabilmente il significato di questa frase sarà familiare per chi già ha impersonato Isaac Clarke in passato, mentre per tutti gli altri... beh, non vogliamo assolutamente rovinarvi la sorpresa. Sarà un piccolo dettaglio, ma in ogni caso denota la volontà degli sviluppatori di riproporre fedelmente la trama dell'originale.

Di recente gli sviluppatori hanno svelato che Dead Space Remake includerà alcuni contenuti tagliati dall'originale per via delle ristrettezze hardware dell'epoca.