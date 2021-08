PS5: Mark Cerny ha scelto l'SSD M.2 che userà per la sua console

Mark Cerny, il lead architect di PS5, ha svelato su Twitter quale dei tanti SSD M.2 presenti sul mercato utilizzerà per espandere la memoria di archiviazione della propria console: un WD_BLACK SN850 NVMe.

Come di certo saprete, con l'arrivo del prossimo firmware dell'ammiraglia di casa Sony, attualmente disponibile in versione beta per un numero ristretto di utenti, sarà possibile montare un SSD aggiuntivo, aumentando dunque lo spazio disponibile per l'installazione di nuovi giochi. Tuttavia non tutti gli SSD M.2 sono compatibili con PS5 e anzi devono rispettare delle specifiche ben precise.

A quanto pare tra i vari modelli attualmente disponibili sul mercato, quello scelto da Mark Cerny è il WD_BLACK SN850 NVMe, caratterizzato da una velocità di lettura fino a 7.000 MB/s e dissipatore di calore (una delle caratteristiche necessarie per la compatibilità con PS5). Se siete interessati è disponibile nelle versioni da 500 GB a 190€ su Amazon fino ad arrivare a quella da 2 TB a 555€ su Amazon.

