I 10 migliori SSD M.2 per PS5 da comprare

La nostra selezione dei migliori SSD M.2 per PS5: da Seagate FireCuda 530 SSD a Western Digital Black SN850 a Samsung 980 Pro, ecco i modelli da valutare per espandere la memoria interna della console.

Se possedete una PS5, grazie all'ultimo firmware beta potete finalmente utilizzare lo slot di espansione della memoria interna presente nella console. La macchina da gioco è stata progettata con un alloggiamento aggiuntivo per gli SSD M.2 compatibili, in modo da permettere agli utenti di aggiungere dello spazio d'archiviazione al disco a stato solido da 825 GB già presente all'interno. Sony ha rilasciato una lista di specifiche tecniche piuttosto dettagliate che definiscono i requisiti minimi per le memorie da poter inserire nella PS5. Insieme ad essa è stata pubblicata anche una guida dettagliata sull'installazione di questa memoria interna aggiuntiva per rendere la procedura facile anche agli utenti meno esperti. Ci teniamo a sottolineare ancora una volta che la possibilità di espandere la memoria interna è attualmente limitata ai beta tester, affinché Sony possa perfezionare tale funzione per poi renderla disponibile a tutti. Ecco dunque di seguito i migliori modelli di SSD M.2 per PS5 così da espandere la memoria interna della vostra console Sony.

Seagate FireCuda 530 SSD Seagate FireCuda 530 SSD M.2 Sony ha confermato ufficialmente la compatibilità di PS5 con gli SSD M.2 di Seagate, in particolare con i modelli FireCuda 530. Le opzioni d'acquisto offerte da Seagate sono le seguenti: 500 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB a seconda delle vostre esigenze. I prezzi invece partono da circa 150€ su Amazon fino ad arrivare a 999€ su Amazon per il modello più capiente. La velocità di lettura è piuttosto elevata, infatti raggiunge fino a 7.300 MB/s, ben superiori ai 5.500 MB/s richiesti dai requisiti minimi di Sony. Questo SSD è dotato inoltre del dissipatore di calore richiesto dalle specifiche tecniche di Sony.

Western Digital Black SN850 Western Digital Black SN850 SSD M.2 Un'altra valida alternativa è indubbiamente l'SSD M.2 Western Digital Black SN850. Questo modello ha il dissipatore incorporato per soddisfare i requisiti di Sony. Garantisce inoltre una velocità in lettura pari a 7.000 MB/s. L'unità a stato solido di Western Digital è disponibile nelle versioni a partire da 500 GB a 190€ su Amazon fino ad arrivare a 2 TB a 555€ su Amazon di spazio d'archiviazione. Le dimensioni complessive del prodotto sono compatibili con lo slot d'espansione presente nella PS5.

Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S SSD M.2 Terza opzione che vogliamo segnalarvi per la vostra memoria aggiuntiva da installare nella PS5 è questo Gigabyte Aorus NVMe Gen 4 7000S. Disponibile esclusivamente nella versione da 1 TB ad un prezzo di 220€ su Amazon, questo SSD M.2 offre una velocità in lettura pari a 7.000 MB/s. Le dimensioni del prodotto si adattano perfettamente all'alloggiamento di memoria nella PS5. Comprende anche il dissipatore richiesto dalle specifiche tecniche per poter garantire temperature adeguate anche nelle sessioni prolungate di utilizzo.

Samsung 980 Pro Samsung 980 Pro SSD M.2 Samsung è sempre stato un ottimo produttore di SSD, sia quelli in formato SATA che M.2. Il modello di SSD M.2 Samsung 980 Pro soddisfa a pieno tutte le specifiche richieste da Sony per il funzionamento nelle PS5. La velocità di lettura infatti raggiunge ben 7.000 MB/s, leggermente inferiore rispetto al modello Seagate proposto in precedenza. Lo potete trovare con i seguenti tagli di memoria: 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB con il prezzo che parte da 79€ su Amazon per il modello da 250 GB fino ad arrivare a circa 405€ per il modello da 2 TB su Amazon. In questo caso il dissipatore richiesto non è presente sull'unità a stato solido, quindi dovrete acquistarlo separatamente.

Sabrent Rocket 4.0 Plus Sabrent Rocket 4.0 Plus SSD M.2 Infine come ultimo modello consigliato vi proponiamo il Sabrent Rocket 4.0 Plus. Questo SSD è privo del sistema di dissipazione richiesto, garantisce però le prestazioni sufficienti per soddisfare i requisiti minimi richiesti da Sony. La velocità di lettura infatti tocca i 7.000 MB/s e le sue dimensioni si adattano perfettamente allo slot interno della PS5. Potete acquistarlo con una capacità interna da 1 TB, 2 TB e 4 TB, con un prezzo a partire da 219€ su Amazon per il modello da 1 TB fino ad arrivare a 999€ su Amazon per il modello da 4 TB.

Patriot Viper VP4300 Patriot Viper VP4300 SSD M.2 Un altro prodotto con il dissipatore incorporato è l'SSD M.2 Viper VP4300 di Patriot. Con i suoi 7.400 MB/s in lettura è assolutamente il migliore per garantire una velocità fulminea nei caricamenti dei giochi. Le dimensioni complessive (dissipatore compreso) non superano i ristretti limiti imposti da Sony, quindi non dovete preoccuparvi per l'installazione nell'apposito alloggio. Su Amazon è possibile trovarlo in due tagli di memoria, il primo da 1 TB a circa 236€, il secondo invece con una capacità doppia di 2 TB a 487€.

Corsair MP600 Pro Corsair MP600 Pro SSD M.2 Corsair è un altro brand importante per questa tipologia di prodotti. Con l'SSD M.2 Corsair MP600 Pro riuscirete a soddisfare le specifiche tecniche, grazie ad una velocità di lettura di 7.000 MB/s. Quest'unità a stato solido possiede anche un dissipatore integrato per la dispersione passiva del calore. Purtroppo però il dissipatore incluso è leggermente troppo spesso e non rientra nelle dimensioni massime definite da Sony per poterlo installare nell'apposito alloggio. Dovrete quindi optare per un dissipatore di terze parti acquistato separatamente se volete utilizzare questa proposta di Corsair nella vostra PS5. Il disco è disponibile in due tagli di memoria: il primo da 1 TB si trova a circa 249€ su Amazon, mentre il secondo da 2 TB costa circa 446€ sempre su Amazon.

Inland Performance Plus Inland Performance Plus SSD M.2 Anche questo prodotto della Inland offre un dissipatore incorporato per la dispersione passiva del calore. Proprio come l'SSD Corsair appena visto, il Performance Plus non possiede le giuste dimensioni per poter essere installato nella Playstation 5. Basterà però sostituire il dissipatore presente nella confezione con uno di terze parti affinché raggiunga le dimensioni corrette. Complessivamente si tratta di un buon prodotto, disponibile esclusivamente nella versione da 1 TB. La velocità in lettura raggiunge facilmente i 7.000 MB/s, garantendo dunque ottime prestazioni per il caricamento dei pesanti file dei giochi su PS5.

Adata S70 Gammix Adata S70 Gammix SSD M.2 Non si tratta certamente di un brand molto popolare, ma questo Adata S70 Gammix riesce a soddisfare abbondantemente i requisiti tecnici richiesti da Sony. La velocità in lettura raggiunge infatti i 7.400 MB/s, pareggiando così le prestazioni del Patriot Viper VP4300. Su Amazon si trova ad un prezzo piuttosto contenuto di 205€ per la versione da 1 TB. Si tratta di una scelta economica per un produttore meno conosciuto, ma che sulla carta garantisce ottime prestazioni. Il dissipatore incluso però supera le dimensioni massime, quindi bisogna optare per uno acquistato separatamente.