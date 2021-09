Monster Hunter Rise per PC: data di uscita, feature esclusive e demo

Durante il corso del Monster Hunter Spotilight di oggi, Capcom ha annunciato la data di uscita della versione PC di Monster Hunter Rise. Per la precisione il celebre hunting game sarà disponibile su Steam a partire dal 12 gennaio 2022 e sarà preceduto da una demo gratuita. Inoltre sono state svelate le caratteristiche uniche di questa versione.

La versione PC di Monster Hunter Rise potrà vantare risoluzione il supporto al 4K, framerate elevato, texture in alta definizione, supporto completo a mouse e tastiera, nonché ai monitor ultrawide. Non solo, questa versione avrà anche una chat vocale interna, assente nella versione Nintendo Switch.

Monster Hunter Rise, Valstrax

Come accennato in apertura, Monster Hunter Rise sarà disponibile su Steam a partire dal 12 gennaio 2022, con i preordini disponibili su Steam. I bonus di prenotazione includono lo stile armatura canyne "Retriever", lo stile armatura felyne "Gatto selvatico" e il Talismano novizio per un aiuto nelle prime fasi di gioco.

Oltre alla versione standard sarà disponibile la Deluxe Edition che, oltre al gioco base, include vari contenuti aggiuntivi tra cui stili armatura per cacciatore, palico e palamute e un set di pose.

Dal 13 ottobre inoltre sarà disponibile una demo gratuita, che permetterà di avere un assaggio del porting per PC dell'apprezzato hunting game di Capcom.