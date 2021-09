FIFA 22: D1 rotto in Italia, le prove circolano su Facebook

FIFA 22 sarà disponibile da domani, ma in Italia il D1 è stato rotto e già oggi molti stanno comprando e portando a casa il gioco. Le prove stanno circolando su Facebook.

Come potete vedere voi stessi qui, vi sono molteplici fotografie di negozi di videogiochi che mettono in mostra le copie di FIFA 22, affermando che le copie sono già disponibili alla vendita, alcune delle quali risalenti già alla giornata di ieri. Possiamo anche vedere fotografie della schermata di PS5 con FIFA 22 istallato e pronto all'avvio. Il D1 è quindi stato rotto con ampio anticipo e ci sono tutte le prove necessarie per affermarlo.

FIFA 22: un giocatore

FIFA 22 sarà (è, oramai) disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Stadia e Nintendo Switch (quest'ultimo in versione Legacy). Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che: "FIFA 22 arriva sul mercato con una formula sostanzialmente invariata rispetto agli scorsi anni. EA Sports ha lavorato per migliorare il gioco in ogni suo aspetto, mantenendone intatto, ovviamente, il DNA. Quindi grande attenzione a FUT e un marcato accento sulla fase offensiva e la spettacolarizzazione dello sport, con le difese e i centrocampo a fare da spettatori non paganti."

"Il tutto è messo nelle mani dei giocatori che, se abbastanza bravi, saranno in grado di raggiungere la porta con facilità, con manovre ariose e dribbling eleganti. Gli altri dovranno adattarsi o rifugiarsi nelle tante modalità single player dove, grazie alle slide e una buona intelligenza artificiale, potranno plasmare il gioco a loro immagine e somiglianza. Si tratta, quindi, di un pacchetto solido e completo, forse il più solido e completo sul mercato, che si poggia su di un gameplay che si è evoluto, ma che è ben riconoscibile e riconosciuto, nel bene e nel male."