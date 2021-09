Sherlock Holmes Chapter One, video diario dedicato ai combattimenti

Sherlock Holmes Chapter One torna a mostrarsi in azione con un video diario realizzato da Frogwares per illustrare i combattimenti che potremo affrontare nel corso della campagna di gioco.

In uscita il 16 novembre su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, Sherlock Holmes Chapter One utilizzerà un approccio particolare, spingendoci a valutare ogni situazione di pericolo e a sfruttare lo scenario per stordire eventuali avversari.

Non è tutto: Holmes dovrà cercare eventualmente di mettere fuori gioco i nemici senza ucciderli, a meno che non sia costretto. Anche da queste scelte, infatti, dipenderà il suo rapporto con gli altri personaggi, in particolare Jon.

Laddove infine i combattimenti non dovessero essere un elemento di gameplay di vostro piacimento, Frogware ha inserito in Sherlock Holmes Chapter One un'opzione per saltarli completamente.