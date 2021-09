Sherlock Holmes Chapter One, data di uscita annunciata con trailer

Sherlock Holmes Chapter One ha finalmente una data di uscita: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 16 novembre mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno dopo un paio di settimane, come rivela il trailer pubblicato da Frogwares per l'occasione.

Abbiamo provato Sherlock Holmes Chapter One e il gioco ci ha lasciato delle buone sensazioni, al netto delle tante incognite che ci accompagneranno appunto fino al lancio, in particolare per quanto concerne il bilanciamento fra azione e investigazione.

"Un giovane Holmes si ritrova a doversi infiltrare nei circoli più ristretti ed esclusivi della società di Cordona. E come sempre, a questa élite non interessa molto il tè con biscotti", si legge nel comunicato stampa.

"Sherlock Holmes Chapter One è ora disponibile per il preordine su PlayStation, Steam, GOG, Epic Store e Microsoft Store."

"Tutti i preordini riceveranno lo Starter Pack Vittoriano che include una missione speciale intitolata "The Lead Zeppelin", nuovi abiti da Investigatore Consulente e Vampiro Vittoriano non ottenibili in altro modo, 500 Manghir (la moneta usata nel gioco) che i giocatori potranno usare anche per varie personalizzazioni cosmetiche, oltre a una copia gratuita di Sherlock Holmes Crimes and Punishments sulla stessa piattaforma su cui hanno ordinato Chapter One."

"È stata anche annunciata una Deluxe Edition. Include il gioco base più il season pass che sbloccherà nuove missioni: Santi e Peccatori (Disponibile dal 1° giorno), una serie di missioni legata a Mycroft Holmes, una serie di missioni che mette Sherlock contro una misteriosa figura conosciuta solo come "M" e altre che saranno annunciate in seguito."

"Il gioco base avrà un prezzo di 44,99€. La Deluxe Edition avrà un prezzo di 59,99€ ."