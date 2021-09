FIFA 22 FUT avrà le casse premio, ma con i Pacchetti Anteprima si vedranno i contenuti

FIFA 22 non sfuggirà alla tradizione delle casse premio, a quanto pare, nonostante le numerose controversie e polemiche che hanno generato negli anni, ma in questo caso sono state modificate in maniera tale da poter vedere in anticipo che cosa conterranno, dunque cambiando sostanzialmente la percezione di queste micro-transazioni attraverso i Pacchetti Anteprima.

Al di là delle questioni etiche di base, derivate dalla necessità di acquistare a parte elementi attraverso micro-transazioni che possano portare a la pay to win, la questione fondamentale che è stata dibattuta anche in ambito legislativo è il fatto che le casse premio sono state assimilate al gioco d'azzardo in alcuni paesi, come successo in Belgio e come è stato a lungo discusso anche nel Regno Unito.

Questa associazione tra casse premio e gioco d'azzardo deriva, in gran parte, dall'aleatorietà che guida l'acquisto: trattandosi di pacchetti a sorpresa, si ha la certezza del valore del bene acquistato ma non si può sapere cosa ci sia dentro, situazione che determina una condizione simile all'azzardo, con conseguenze psicologiche simili.

Una soluzione parziale al problema è stata già sperimentata da EA con l'introduzione dei Preview Pack già studiati per FIFA 21, ovvero un sistema che consente di avere un'anteprima sui contenuti dei pacchetti da acquistare in FIFA Ultimate Team e questa idea rimarrà anche in FIFA 22.

I Pacchetti Anteprima di FIFA 22 consentiranno di vedere i contenuti delle casse premio prima dell'acquisto

EA ha confermato il ritorno dei Pacchetti Anteprima anche nel nuovo capitolo, in modo da lenire, almeno parzialmente, l'effetto gioco d'azzardo tipico delle casse premio.

Questo sistema consente di vedere il contenuti di alcuni pacchetti nello store, in modo da avere la certezza su cosa si acquista, ma sembra che altri pacchetti siano comunque destinati a rimanere disponibili "alla cieca", dunque si tratta, almeno per il momento, di una soluzione ancora intermedia, probabilmente da calibrare in futuro.

Di recente, abbiamo anche saputo che l'HyperMotion rappresenta un'introduzione importante del machine learning nell'ambito dello sviluppo, per quanto riguarda le animazioni dei giocatori.