PS5, un dissipatore Sabrent può sostituire lo sportellino dell'SSD

Sabrent ha prodotto un dissipatore per PS5 che va a sostituire lo sportellino del vano per l'SSD supplementare della console, provando così a diminuire le temperature d'esercizio del drive.

Sappiamo dalla guida all'installazione di un SSD M.2 su PS5 che il sistema supporta solo ed esclusivamente dispositivi dotati di dissipatore, la cui superficie viene raffreddata dal passaggio dell'aria spinta dalla ventola centrale.

Offerta Amazon Sabrent M.2 NVMe PS5 heatsink (SB-PSHS) € 19,99 Vedi

Offerta

Ebbene, il prodotto realizzato da Sabrent, brand piuttosto noto ai possessori di SSD M.2, prova a contribuire alla dissipazione del vano grazie a un design in alluminio che assorbe il calore e che in teoria dovrebbe raffreddarsi anch'esso grazie alla ventola della console.

Si tratta insomma di un piccolo ma probabilmente utile supporto, che per una somma ragionevole (19,99€) potrebbe fornirci un grado di tranquillità supplementare nell'ottica del controllo delle temperature di PlayStation 5 e dei suoi componenti.

PS5, il dissipatore Sabrent che sostituisce lo sportellino per l'SSD supplementare

PS5, il dissipatore Sabrent e la circolazione dell'aria

Le immagini del dissipatore danno un'idea di come dovrebbe funzionare e non c'è dubbio che un design simile possa essere utile ai fini del raffreddamento del vano rispetto allo sportellino in metallo che la console monta di default.