Netflix, ottobre 2021: nuovi film e serie TV in arrivo

Arriva l'autunno e prosegue la rotazione sul catalogo di Netflix, per cui vediamo quali nuovi film e serie TV sono in arrivo sul servizio di streaming video a ottobre 2021, con un aggiornamento che sembra decisamente ricco in questo caso.

Tra i film originali, ovvero le produzioni di Netflix in ambito lungometraggi, troviamo "The Guilty" e "Army of Thieves", oltre al particolare "C'è qualcuno in casa tua" che sembra riprendere le tradizioni degli horror/thriller giovanili degli anni 90.

Sul fronte delle serie TV, di particolare interesse la seconda stagione di Locke & Key e la terza stagione di You, oltre a diverse altre produzioni in arrivo.

Nell'ambito animazione, ricordiamo l'arrivo del film Pokémon: I Segreti della Giungla, oltre a The Seven Deadly Sins: Cursed by Light e la quarta stagione di Sword Art Online.

Film originali