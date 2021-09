Pokémon: I segreti della Giungla su Netflix, il nuovo film ha una data di uscita

Pokémon: I segreti della Giungla è il nuovo film animato dedicato alla celebre serie sui mostriciattoli tascabili da parte di The Pokémon Company e Nintendo, e sta per arrivare su Netflix con una data di uscita fissata per l'8 ottobre 2021.

La storia ci trasporta nella foresta di Okoya, dove i protagonisti si trovano ad affrontare una nuova avventura inedita, in un'ambientazione particolare e con creature mai viste. Vediamo dunque il primo trailer ufficiale in italiano del nuovo film Pokémon: I segreti della Giungla, in arrivo il mese prossimo su Netflix.

In questa giungla troviamo Koko, un piccolo umano cresciuto come un Pokémon dal Pokémon misterioso Zarude. Koko è cresciuto con l'assoluta certezza di essere un Pokémon, ma un giorno, in seguito all'incontro fortuito con Ash e Pikachu, si ritrova con il suo primo amico umano, cosa che instilla in lui una sorta di crisi d'identità sul suo essere Pokémon o umano.

Oltre agli storici Ash e Pikachu, dunque, Pokémon: I segreti della Giungla introduce vari nuovi personaggi, tra i quali risulta particolarmente interessante il nuovo Zarude Papà, variante dello Zarude originale che può essere aggiunto anche alla propria collezione di Pokémon Spada e Scudo.

Iscrivendovi alla newsletter del Club Allenatori di Pokémon e acconsentendo all'invio di email con comunicazioni varie entro il 25 settembre, è possibile ricevere per posta elettronica una password che consente il download di Zarude Papà nella propria copia di Pokémon Spada e Scudo, attraverso il menù "dono segreto" nel gioco.