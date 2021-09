Call of Duty: Vanguard, siamo in diretta su Twitch col reveal del multiplayer

Sledgehammer Games e Activision stanno svelando in questo momento l'attesa modalità multiplayer di Call of Duty: Vanguard. Noi siamo in diretta su Twitch per scoprirlo e commentarlo live con voi, fateci compagnia!

Come ogni anno, il nuovo Call of Duty arriva nei negozi rinnovando tutte le parti di cui è composto: nuova storia, nuova ambientazione, nuove modalità cooperative, ma soprattutto una nuova modalità multigiocatore. Ed è proprio il lato competitivo che Sledgehammer Games e Activision stanno svelando in questo momento.

Gli sviluppatori californiani stanno parlando delle nuove modalità (come quella provata nell'alpha di Call of Duty: Vanguard), ma anche delle armi, delle abilità e soprattutto della beta che arriverà tra pochi giorni. La Beta di Call of Duty: Vanguard si svolgerà in due weekend: da venerdì 10 settembre a lunedì 13 settembre e da giovedì 16 settembre a lunedì 20 settembre. Il primo weekend, ovvero dal 10 al 13 settembre, sarà riservato agli utenti PlayStation che avranno effettuato il pre-ordine del gioco.

Per tutte le informazioni, andare sul sito ufficiale della Beta di Call of Duty Vanguard.

Il secondo weekend sarà una Beta completa aperta per gli utenti PlayStation. Per accedere ai primi due giorni della Beta (16 e 17 settembre), gli utenti di altre piattaforme dovranno prenotare il gioco. La Beta aperta sarà disponibile su tutte le piattaforme da sabato 18 settembre alle 19:00 di lunedì 20 settembre.

Quindi non perdete tempo, siamo già in diretta, venite a farci compagnia!