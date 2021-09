NBA 2K22: il trailer di The City mostra la città su PS5 e Xbox Series X|S

Visual Concepts ha pubblicato un nuovo trailer di The City che mostra tutte le novità del nuovo hub che sarà il cuore della MyCAREER di NBA 2K22. The City sarà disponibile per Xbox Series X|S e PS5.

The City avrà nuove missioni, innumerevoli ricompense e attività, oltre che, ovviamente, una nuova storia MyCAREER con una narrazione originale e sequenze animate che si svolgono all'interno di The City.

"The City è uno degli aspetti più eccitanti di NBA 2K22 perché i giocatori possono davvero sentire cosa significa camminare nei panni di un giocatore di basket professionista", ha detto Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts. "The City è un vasto paesaggio per i giocatori per sviluppare la loro carriera, sia che stiano cercando di affinare il loro gioco o diventare un magnate della moda o un'icona del rap - le opportunità sono infinite!"

Le novità in The City in NBA 2K22 includono:

Le nuove missioni in città saranno avventure solitarie per i giocatori che potranno sperimentare la loro carriera fuori dal campo, diventando un magnate della moda o un'icona del rap.

Un aumento della popolazione farà sentire la città come se brulicasse di vita, con nuovi PNG che renderanno il mondo intorno a te più completo.

La possibilità di migliorare la propria casa - ad esempio un attico con una zipline per raggiungere direttamente determinati campi - la casa di un giocatore gioca un ruolo importante in MyCAREER: un luogo in cui allenatori e amici daranno ai giocatori nuove missioni.

Nuovi edifici aggiunti a The City, tra cui un edificio per il matchmaking e il Club 2K, dove i giocatori possono accedere alla nuova musica delle etichette più in voga.

I premi gratuiti includono nuovi modi per muoversi nella Città, come Go-Kart e pattini in linea, nuove emotes, intro e outro, animazioni, targhette personalizzate e altro ancora.

Il Quartiere, invece, sta tornando per i giocatori di PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con la Crociera 2K e un magazzino separato dal Centro Eventi e anche Ante Up avrà la sua area da esplorare.

NBA 2K22 uscirà il 10 settembre per le piattaforme PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.