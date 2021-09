Apple, annunciato l'evento di presentazione dei nuovi iPhone 13

Apple ha annunciato che il 14 settembre 2021 alle 19:00 ora italiana, terrà il suo classico evento di presentazione di fine estate in cui è probabile che mostrerà l'attesissimo iPhone 13. La conferenza si svolgerà all'Apple Park di Cupertino, in California, e sarà guardabile online sul sito apple.com.

Annuncio presentazione Apple

Oltre all'iPhone 13, molti si aspettano che vengano svelati anche l'Apple Watch Series 7 e gli AirPods 3. Come per la WWDC e l'evento dell'anno scorso, la conferenza sarà solo digitale. Quindi non ci saranno esponenti dei media come pubblico.

Nel breve periodo dovrebbero essere annunciati anche i nuovi MacBook Pro e i nuovi iPad, ma non durante questo evento. Apple terrà diverse presentazioni in autunno, focalizzandosi ogni volta su pochi prodotti.

Stando alle fughe di notizie, che in casa Apple sono sempre moltissime, i nuovi iPhone 13 saranno simili agli iPhone 12, con pochissime modifiche al design. I modelli dovrebbero essere: iPhone 13‌ mini con schermo da 5,4 pollici, iPhone 13‌ con schermo da 6,1 pollici, iPhone 13‌ Pro con schermo da 6,1 pollici e iPhone 13‌ Pro Max con schermo da 6,7 pollici. Staremo a vedere se sarà così.