Steam Deck: 5 dubbi e 5 cose che ci entusiasmano della potente console portatile Valve

Il merito di cotanta potenza è dell'hardware custom sviluppato da AMD in funzione di una macchina che non è pensata per essere aggiornata in quanto a specifiche, ma che non si chiude in nessun modo dal punto di vista del software. Il progetto, ve detto, è stato ovviamente costruito intorno a SteamOS e al software di compatibilità Proton, che dovrebbe far girare senza troppi problemi la maggior parte dei giochi Windows, ma l'APU custom può far girare tranquillamente lo stesso Windows, garantendo una compatibilità a 360 gradi. Ed è anche grazie a questo che sono arrivati 100.000 preordini in due ore e mezzo a celebrare un dispositivo senza dubbio interessante da molti punti di vista, per quanto comunque circondato da qualche inevitabile incertezza. Ne parliamo nel nostro speciale dedicato a 5 dubbi e 5 cose che ci entusiasmano di Steam Deck .

Nel caso del primo delle Steam Machine il lavoro di Valve è stato tutto sullo Steam Controller, mentre dal lato della macchina si è limitata a studiare e stabilire specifiche per costruttori esterni. Anche in questo caso ci saranno probabilmente versioni sviluppate da altri costruttori PC, ma a fare da araldo del progetto Steam Deck c'è una macchina da gioco sviluppata in prima persona da Valve. Ed è un ibrido tra PC e console portatile che si muove in un ambito ben diverso dalle Steam Machine, non solo in quanto portatile, ma anche in quanto prodotto di riferimento ben definito e riconoscibile che combina capacità di calcolo quadruple, almeno su carta, rispetto a quelle della console di Nintendo.

I preordini sono andati alla grande, ma le critiche a Steam Deck non sono mancate: la macchina di Valve sembra colpevole di avere in qualche modo raccolto il testimone delle defunte Steam Machine. Ma il nuovo pargolo di Valve è qualcosa di profondamente diverso.

Steam Deck: 5 dubbi sulla console portatile che guarda al mondo PC

Supporto

L'interfaccia di compatibilità Proton è brillante e riesce in molti casi a far girare giochi Windows su Linux senza impatti drammatici sulle prestazioni. Ma il processo non è del tutto indolore e con diversi giochi crea qualche problema come risulta evidente da questo servizio che permette di verificare quali e come sono supportati da Proton i titoli della libreria di Steam. Gran parte dei giochi funziona agevolmente e, cosa molto importante Proton è in continua evoluzione, ma ci sono anche molti titoli che hanno ancora qualche problema.

Inoltre non si sa nulla della possibilità di un supporto ufficiale per quanto riguarda il software delle piattaforme dei grandi publisher. Certo, in ambiente Linux c'è Lutris che consente di accedere a Epic Games, Ubisoft Connect, Origin, Battle.net, Bethesda Launcher e via dicendo, ma non si tratta di supporto ufficiale, con tutti i possibili inconvenienti del caso.

Temperature

Parlando di un PC racchiuso in un guscio da console portatile, non possiamo non pensare ai consumi dai quali dipendono ovviamente le temperature, tra i principali problemi di ogni dispositivo portatile da gioco. In funzione dell'autonomia, l'APU a 7 nanometri della macchina da gioco Valve è limitata a 15 W ed è soggetta, in modalità mobile, a una gestione più stretta delle frequenze, ma non è detto che questo basti a contenere le temperature, anche considerando i 6 centimetri di lunghezza in più rispetto a Nintendo Switch.

Spinta al massimo, la sola APU di Steam Deck consuma quasi quanto l'intera Nintendo Switch, in modalità docked e raggiunge consumi decisamente superiori a quelli della console Nintendo utilizzata in modalità mobile. Inoltre, nel caso dei due modelli di punta della console Valve, ci sono da aggiungere i consumi delle unità SSD NVMe che, tra l'altro, tendono a scaldarsi.

Dimensioni e peso

Il problema più evidente di Steam Deck sono le dimensioni che dipendono senza dubbio dalla necessità di non soffocare l'hardware, compresso in una APU monolitica ma abbastanza potente da aver bisogno di spazio per respirare. Certo, Valve ha sfruttato lo spazio abbondante per dotare la sua console di una connettività a dir poco abbondante, ma parliamo di ben 29.8 centimetri di lunghezza per una console che è di 6 centimetri più lunga di Nintendo Switch, una console portatile già piuttosto voluminosa, ed è anche decisamente più paffuta, con un picco di spessore di 4.9 centimetri contro i 2.84 centimetri della ben più snella console Nintendo.

Detto questo è anche molto più potente e, cosa importante, sembra che non sia così scomoda da utilizzare, almeno con le mani appoggiate sul grembo o su una superficie. In caso contrario, infatti, è necessario farsi carico, magari per lunghe sessioni di gioco, di un peso di ben 669 grammi che potrebbe rendere il gioco a letto o in piedi decisamente più scomodo. Tanto per intenderci Nintendo Switch pesa 398 grammi, Joy-Con inclusi, e non è certo un peso leggero .

Non è davvero un PC

Steam Deck usa hardware PC, punta sulla libreria dei giochi PC e può essere usato con qualsiasi sistema operativo per PC. Ma usa una APU custom AMD e non è un dispositivo pensato per essere aggiornato, proprio come le console di ultima generazione. Risulta quindi vincolato a una potenza prestabilita e immutabile in un ambito in cui esistono migliaia di configurazioni che rendono decisamente complessa la questione dell'ottimizzazione.

La stessa Valve si è lasciata scappare qualcosa in merito a questo rischio quando ha parlato dei visori VR che sono supportati, ma la macchina non è ottimizzata nell'ottica dei giochi in realtà virtuale. Detto questo, la potenza base sembra più che sufficiente per garantire comunque soddisfazioni in 720p, ovvero sullo schermo della console in modalità mobile, ma un supporto dedicato da parte degli sviluppatori, anche con l'ottimizzazione di upscaling validi come il nuovo FidelityFX Super Resolution, sarà decisamente importante per il successo a lungo termine di una macchina che non è una console e non è un PC. Sa soltanto quello che non è.

Il potenziale di un modello ancora più economico

Il prezzo il relazione alla componentistica è competitivo, lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo in questa sede. Ma guardando all'immensa libreria di Steam, che conta decadi di avventure e strategici, e guardando anche al retrogaming, ancor più digeribile per hardware più modesti di quello di Steam Deck, viene da pensare che non sarebbe stato male vedere una versione meno potente e più economica della console Valve.

Siamo consapevoli che la decisione di produrre un nucleo hardware uguale per tutte le macchine si sia resa probabilmente necessaria per contenere i costi e, di conseguenza, il prezzo. Ma un modello dal prezzo effettivo di una console, meno potente ma comunque dotato di un sistema di controllo potenzialmente adattabile a tutto, avrebbe potuto rendere felice più di un giocatore PC. Forse potrebbe diventare realtà con eventuali modelli custom, caldeggiati dallo stesso Gabe Newell, ma è probabile che siano vincolati alle medesime specifiche di Steam Deck.