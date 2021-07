Steam Deck: la larghezza di banda della RAM è raddoppiata, Valve ha corretto le specifiche tecniche

In questi giorni si sta parlando molto di Steam Deck, delle sue potenzialità, dei suoi possibili difetti, ma soprattutto delle sue specifiche tecniche. Che è poi l'ambito nel quale la console/PC di Valve può avere davvero un vantaggio su Nintendo Switch. Per questo motivo in molti hanno notato un possibile collo di bottiglia nelle specifiche tecniche iniziale della macchina: ovvero una larghezza di banda delle memorie LPDDR5 di 44GB/s. Valve è subito corsa ai ripari e ha corretto le specifiche tecniche della macchina, raddoppiando questo valore.

Secondo molti, infatti, l'hardware Zen 2 montato all'interno di Steam Deck è in grado di gestire un flusso di dati molto superiore e una larghezza di banda delle memorie LPDDR5 di 44GB/s poteva essere un vero e proprio collo di bottiglia. Tanto per fare un paragone, Switch gestisce 25,6GB/s, molti PC portatili e Surface viaggiano a 68GB/s, mentre le APU Ryzen con Vega 11 vanno a 48GB/s.

Essendo Steam Deck una macchina da gioco, era indispensabile avere una larghezza di banda maggiore, soprattutto per sfruttare appieno le potenzialità della GPU RDNA2. Queste osservazioni devono aver colto nel segno, tanto che Valve ha corretto il sito ufficiale di Steam Deck, dicendo che in realtà le memorie sono quad Channel e di conseguenza la larghezza di banda è salita a 88GB/s.

Sempre parlando della qualità costruttiva della console, Valve assicura che Steam Deck non soffrirà di drifting come i Joy-con di Nintendo Switch.