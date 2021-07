EA Play Live Sotto i riflettori, FIFA 22 è il protagonista di stasera: seguitelo su Twitch con noi!

Ultimo appuntamento con l'EA Play Live Sotto i riflettori, la serie di appuntamenti che Electronic Arts ha organizzato per introdurre l'evento principale, previsto per questo giovedì. A partire dalle 18:30 saremo in diretta su Twitch con FIFA 22, il grande protagonista dell'appuntamento di oggi! Fateci compagnia!

Nella notte è stato trasmesso il penultimo appuntamento dell'EA Play Live sotto i riflettori dedicato a Madden NFL 22: ecco tutte le novità.

Alle 19 si parlerà di un argomento più affine ai videogiocatori italiani: FIFA 22. EA Sports presenterà tutte le novità di questa edizione e spiegherà, con ogni probabilità, in cosa consiste questo "Hypermotion Technology" di cui si parla tanto.

Noi seguiremo e commenteremo in diretta l'evento dai nostri studi milanesi in compagnia di Luca Porro, ma soprattutto del meraviglioso Luca Forte. Quindi non mancate. Cominceremo a commentare le novità del gioco alle 18:30 per farci trovare pronti e carichi alle 19 quando la diretta inizierà.

Ci farete compagnia?