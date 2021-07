Steam Deck non soffrirà di drifting come i Joy-con di Nintendo Switch, assicura Valve

Presentando tutte le qualità di Steam Deck e gli sforzi fatti da Valve per assicurare la massima qualità costruttiva, la compagnia di Gabe Newell ha assicurato che la nuova console non avrà i problemi coi controller avuti da Nintendo Switch. In altre parole le leve analogiche non soffriranno di driftnig come invece fanno i Joy-con della console ibrida di Nintendo.

Nonostante il colosso giapponese neghi che si tratta di un problema sistemico, il drifting dei controller di Switch è in realtà piuttosto diffuso, tanto che la compagnia giapponese sta affrontando diverse class action intentate da alcuni suoi clienti.

Per questo l'hardware engineer di Valve Yazan Aldehayyat ha voluto rassicurare i futuri clienti. "Abbiamo fatto tonnellate di test sull'affidabilità", ha detto a IGN. "su tutti gli input e in differenti condizioni ambientali e tutto questo genere di cose. Siamo sicuri che si comporteranno bene e le persone saranno molto felici con Steam Deck. Credo che sarà un ottimo acquisto. Voglio dire, ogni parte potrebbe rompersi ad un certo punto, ma credo che saranno felici e soddisfatti."

Il motivo è semplice: "abbiamo preso componenti di cui sapevamo le performance. Non abbiamo voluto prendere rischi e sono sicuro che i clienti non vorranno prendere a loro volta rischi", ha detto il designer John Ikeda.