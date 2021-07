EA Play Sotto i riflettori: Madden NFL 22 è il protagonista della live di stanotte

Il penultimo appuntamento dell'EA Play Sotto i riflettori ha un unico protagonista: Madden NFL 22. Prima di tuffarci in FIFA 22 e negli altri giochi sportivi di EA Sports, il colosso americano dedicherà un'intero approfondimento sulla sua storica e amatissima serie sul football americano. Noi trasmetteremo la live coi sottotitoli in italiano sul canale Twitch di Multiplayer.it.

A partire dall'1 della notte tra il 19 e il 20 luglio 2021 il nostro canale di Twitch ospiterà anche questa trasmissione di EA Play Live sotto i riflettori, una serie di appuntamenti di avvicinamento all'EA Play classico, quello che sarà trasmesso giovedì 22 luglio 2021.

Tutti gli appassionati italiani di football NFL potranno ascoltare tutte le novità del nuovo capitolo di Madden sul nostro canale, comodamente sottotitolate in italiano. In questo modo non vi perderete nulla di quello che EA Sports ha in serbo per la sua celebre serie.

Il 20, poi, sarà il turno di FIFA 22 e degli altri sportivi di EA, mentre il 22 sarà il turno dell'appuntamento finale, quando il colosso americano svelerà tutte le sue carte, in 40 minuti di giochi e poche chiacchiere. Cosa aspettate di più?