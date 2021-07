Atlus ha eventi pianificati per Persona sia in occidente che in Giappone e 10 giochi in lavorazione

La campagna di espansione di Atlus non vuole rallentare. Il director di Persona Naoto Hiraoka ha detto a Famitsu che la compagnia ha eventi pianificati per festeggiare i 25 anni di Persona sia in occidente che in Giappone. Inoltre Atlus è al lavoro su ben 10 giochi differenti.

Dopo anni nei quali non si capiva come mai Atlus non riuscisse a sfondare anche in occidente, adesso sembra che SEGA e la stessa compagnia si siano decisi ad investire nella promozione e produzioni di videogiochi di questo storico marchio.

Per esempio, in un'intervista con Famitsu, il director di Persona Naoto Hiraoka ha svelato parzialmente gli sforzi fatti per festeggiare al meglio questa serie sia in Giappone che all'estero. Atlus prevede di trasmettere 2 eventi differenti per l'occidente e la madrepatria, così da poter rispondere al meglio ai gusti e alle esigenze di due clientele così differenti. Durante questo evento potrebbero esserci delle "sorprese", anche perchè la compagnia è al lavoro su diversi fronti.

Gli studi interni di Atlus sono al lavoro su 5-6 progetti differenti, ai quali vanno aggiunti i giochi in lavorazione presso Vanillaware e altre collaborazioni sparse. Il totale è di 10 giochi in produzione, un numero piuttosto ampio per Atlus.

Anche per questo motivo sta reclutando nuovi talenti per Persona 6. Rispondendo ad una domanda specifica su Project Re:Fantasy, Hiroka ha detto che il gioco sta andando avanti "poco alla volta".