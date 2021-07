Xbox Series X|S: giochi su xCloud in streaming utilizzabili durante il download?

Xbox Series X|S e probabilmente anche Xbox One potrebbero consentire l'uso di giochi in streaming attraverso xCloud nel corso del download in background del medesimo gioco, secondo un'interpretazione a dire il vero piuttosto opinabile di una ermetica immagine trapelata online da parte di Microsoft.

L'account Twitter "Aggiornamenti Lumia", che ha già fornito delle interessanti anticipazioni in passato sul mondo Microsoft, ha pubblicato semplicemente l'immagine in questione, visibile nel tweet qui sotto, che sembra essere un'illustrazione ufficiale su Xbox Game Pass Ultimate, ma senza alcuna spiegazione.



L'immagine appare di interpretazione non facile, ma secondo diversi utenti potrebbe riferirsi alla possibilità di utilizzare il gioco in streaming attraverso xCloud nell'attesa del download effettivo del medesimo titolo in background. In questa maniera, i tempi di attesa sarebbero praticamente azzerati perché si potrebbe iniziare a giocare direttamente via cloud gaming in attesa di passare poi alla fruizione del gioco scaricato una volta che il download sarà concluso.

Il tutto va però riportato al condizionale, perché non c'è alcuna certezza su questa interpretazione: potrebbe essere comunque una caratteristica dedicata agli utenti Xbox Game Pass Ultimate, considerando il marchio presente sull'immagine, ma l'interpretazione è ancora piuttosto libera.

Il medesimo account Twitter ha riferito che "tra pochi giorni" verrà svelata la notizia a cui l'immagine si riferisce, dunque non resterebbe che aspettare per capire più precisamente di cosa si tratti. Di recente, abbiamo visto che Microsoft ha effettuato il potenziamento dei server di Xbox Cloud Gaming con Xbox Series X, ampliando il servizio.