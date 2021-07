Offerte Amazon: con gli OnePlus Days forti sconti su smartphone di tutte le fasce

Le offerte Amazon di questa settimana iniziano all'insegna dell'iniziativa OnePlus Days, con sconti netti sui cellulari di tutte le fasce, a partire dai 299 euro dello OnePlus Nord CE 5G per arrivare agli 899 del potente OnePlus 9 Pro 5G da 12 GB di memoria.

Lo smartphone OnePlus Nord CE 5G 8 GB, in sconto di 30 euro nella colorazione blu, equipaggia 8 GB di memoria, schermo AMOLED da 6.43 pollici e 90 Hz di refresh, 128 GB di storage, processore Qualcomm Snapdragon 750G e batteria a carica veloce da 4500 mAh. Non manca di nulla quindi, nonostante il prezzo contenuto che grazie allo sconto arriva a 299 euro.

Lo smartphone OnePlus Nord CE 5G 12 GB, in sconto di 50 euro, è identico al precedente, inclusa tripla telecamera e doppia SIM. A fare eccezione sono il quantitativo di memoria maggiore, lo storage da 256 GB e i colori dei modelli che, entrambi disponibili a 349 euro, sono quelli nero e argento.

Lo smartphone OnePlus 8 Pro 8 GB, in sconto di circa 150 euro nella colorazione, arriva al prezzo più basso, con un prezzo di 499 euro. Con questo modello, sempre 5G, torniamo alla combinazione tra 8 GB di memoria e 128 GB di storage, ma troviamo una dotazione hardware superiore tra chip Qualcomm Snapdragon 865, AMOLED da 6.78 pollici con 120 Hz di refresh e fotocamera quadrupla.

Lo smartphone OnePlus 8 Pro 12 GB, in sconto di 80 euro su un prezzo già ribassato, è la variante da 12 GB memoria e 256 GB di storage del modello precedente e come i modelli precedenti equipaggia una batteria a ricarica veloce e modem 5G. Il ribasso porta il prezzo a 599 dollari per i modelli blu e verde oltremare.

Lo smartphone OnePlus 9 5G 8 GB, in sconto effettivo di quasi 50 euro sul prezzo di giugno, parte da 608,74 euro nel modello blu con 8 GB di memoria e 128 GB di storage. Inoltre monta lo stesso schermo AMOLED FHD+ da 120 Hz del precedente, seppur in forma più piccola visti i 6.55 pollici di diagonale. Ma si spinge più in alto in quanto a chip, con Qualcomm Snapdragon 888, e anche in quanto a registrazione, grazie alla fotocamera Hasselblad, arrivando a poter registrare video in risoluzione 8K.

Lo smartphone OnePlus 9 5G 12 GB si accontenta invece di uno sconto di 20 euro, che porta il prezzo a 699 euro, e risulta diverso dal precedente solo per la memoria, che arriva ovviamente a 12 GB, e per lo storage che anche in questo caso raddoppia arrivando a 256 GB.

Lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G 8 GB, in sconto di 58 euro, ci porta nel mondo dei modelli di lusso, con un prezzo che pur essendo il più basso arriva a 799 euro. Inoltre il chip è lo stesso del modello base e in questo caso torniamo alla combinazione tra 8 GB di memoria e 128 di storage. Migliora però nettamente lo schermo AMOLED da 6.7 pollici con 120 Hz di refresh che arriva alla risoluzione di 1440 x 3216 pixel garantendo una definizione sensibilmente superiore.

Lo smartphone OnePlus 9 Pro 5G 12 GB ci porta al top, pur accontentandosi di uno sconto effettivo di circa 40 euro sul prezzo di maggio. Ma il prezzo, per i modelli nero e verde, torna comunque ai livelli più bassi, con 899 euro, e garantisce tutto il bagaglio del modello precedente, fotocamera Hasselblad e schermo ad alta definizione inclusi, portgando la memoria a 12 GB e lo storage a 256 GB.

La dotazione dello smartphone OnePlus 9 Pro, e dello OnePlus 9 base, include una fotocamera Hasselblad

Le agevolazioni Amazon includono Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce oltre a diversi sconti la fruizione di Amazon Music base e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon. Gratis, invece, Audible, almeno per 30 giorni, ma la sottoscrizione al momento garantisce anche 12 mesi in sconto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea. Per tutte le scuole, infine, spicca la nuova iniziativa che fino al 21 marzo 2021 che permette di donare alle scuole una percentuale degli acquisti effettuati dai clienti su Amazon.it sotto forma di credito virtuale.