Cyberpunk 2077: DLC gratis ed espansioni in un leak con codici identificativi?

Cyberpunk 2077 è ancora in attesa di numerosi DLC gratis ed espansioni che dovrebbero far parte della roadmap dei prossimi mesi nei programmi di CD Projekt RED, ma intanto sembrano essere comparsi vari nomi e codici identificativi che potrebbero riguardare proprio questi contenuti, in base a un leak.

A breve distanza dalla scoperta di un enorme aggiornamento da 38 GB comparso online ma ancora misterioso, emergono questi codici identificativi che potrebbero riferirsi al rilascio di nuovi contenuti in arrivo nel prossimo periodo, anche se si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali e da prendere dunque come voci di corridoio.

I codici in questione sono emersi attraverso un'operazione di datamining effettuata dall'utente Reddit Saint-Pirate e potrebbero indicare i pacchetti di contenuti gratis in arrivo per i possessori di Cyberpunk 2077. Non è per nulla facile capire di cosa si tratti, ma se non altro l'elenco potrebbe fornire un'idea della quantità di pacchetti in arrivo: