Cyberpunk 2077: la campagna sui suoi numeri è diventata un boomerang sui social

I fan di Cyberpunk 2077 sono da diversi mesi in attesa di qualche novità sul gioco. Avrebbero dovuto arrivare contenuti gratuiti, l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S e molte altre cose. Invece, un po' per demeriti suoi, un po' per eventi sui quali lo studio polacco non ha avuto nessun tipo di controllo (come l'attacco hacker), questi mesi sono stati impiegati per sistemare il gioco. Non abbastanza per evitare che i tanti giocatori non abbiano il dente avvelenato. In questo modo la campagna marketing "Cyberpunk 2077 by numbers" si è trasformata in un vero e proprio boomerang.

Nelle intenzioni di CD Projekt RED la nuova campagna marketing di Cyberpunk 2077 sarebbe dovuta servire per mostrare come, nonostante le polemiche, i giocatori di Cyberpunk 2077 abbiano goduto delle tante attrazioni di Night City. Si parla, infatti, delle ore passate a creare il personaggio o dei soldi fatti da Viktor grazie a V e ai suoi traffici.