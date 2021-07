Cyberpunk 2077: un enorme aggiornamento da 38 GB compare online

Cyberpunk 2077 potrebbe ottenere presto un grosso aggiornamento, visto che un update da ben 38 GB è comparso di recente nel database di Epic Games Store ma non risulta ancora disponibile per gli utenti, cosa che fa comunque pensare a un suo prossimo rilascio al pubblico.

Proprio qualche giorno fa era emerso che il gioco di CD Projekt RED avrebbe dovuto ricevere il più grande aggiornamento di sempre nel prossimo periodo e questo potrebbe rientrare nella definizione, considerando che si accumulerebbe comunque ai progressi fatti finora dal gioco con gli update precedenti.

Sembra che il medesimo update, messo in evidenza da un utente su Reddit attraverso l'uso di Epic Inspector, un tool che consente di ottenere informazioni sul database, sia stato caricato in fase di testing anche su Steam e GOG, dunque sia praticamente nelle fasi di controllo e certificazione prima del suo rilascio ufficiale.

Non ci sono informazioni sui contenuti di questo update, che dovrebbe comunque contenere parecchie novità in termini di aggiustamenti e forse anche nuovi contenuti per Cyberpunk 2077, che d'altra parte è un po' in ritardo sulla roadmap iniziale dei DLC, considerando i problemi tecnici a cui il team si è dovuto dedicare prima di tutto.

Secondo quanto riferito dal medesimo utente Reddit che ha raccolto le informazioni attraverso datamining, sembra che l'update sia obbligatorio anche giocando offline, cosa che potrebbe significare delle modifiche effettuate al gioco stesso e forse anche un sistema di management dei DLC, considerando che questo non è presente al momento nel codice del gioco. In ogni caso, sembrano poco probabili dei nuovi contenuti veri e propri, con questo update che potrebbe essere dedicato esclusivamente ad aggiustamenti e implementazioni tecniche.

Nel frattempo, con il suo ritorno su PlayStation Store, Cyberpunk 2077 è tornato subito primo nella classifica del PS Store insieme a Ratchet & Clank a giugno 2021, a dimostrazione di quanto gli utenti abbiano ancora una gran voglia di questo RPG da parte di CD Projekt RED.