Xbox Series X|S: un aggiornamento sistema Quick Resume e altre caratteristiche

Xbox Series X|S riceverà a breve un nuovo aggiornamento destinato ad aggiustare il Quick Resume e altre caratteristiche delle nuove console Microsoft, con tale update che risulta già disponibile per gli utenti insider del ring Alpha Skip-Ahead.

Considerando che l'aggiornamento di sistema è al momento disponibile alla prima fascia di utenti insider, significa che ci vorranno ancora dei giorni prima che questo possa essere messo a disposizione per tutti attraverso un rollout pubblico standard, ma possiamo già avere un'idea di alcuni dei miglioramenti applicati.

Tra i fix riportati nell'update in questione, identificato come V. 2108.210708-2200, si rileva in particolare l'aggiustamento di "alcuni problemi con i giochi in Quick Resume, che mostrano in certi casi uno schermo nero e portano al caricamento iniziale". L'update dovrebbe dunque sistemare il problema rilevato su alcuni titoli e in certi casi.

Altri cambiamenti sono legati alla localizzazione in diverse lingue: evidentemente, l'update si occupa anche di correggere la traduzione di alcuni elementi di testo presenti nelle versioni locali del software di sistema di Xbox Series X|S.

Solitamente, gli update di sistema di Xbox che vengono rilasciati poi in forma ufficiale al pubblico sono più ampi e comprendono una maggiore quantità di fix tutti insieme e anche in questo caso succederà probabilmente questo, considerando anche le varie problematiche già individuate da Microsoft e che sono attualmente in fase di soluzione: tra queste troviamo problemi nel lancio di app, che in certi casi mostrano l'errore codice 0x80073D0F, assenza di audio in certi casi utilizzando Dolby Atmos, problemi legati alla versione Xbox del browser Edge e un'estensione ulteriore nell'utilizzo di Dolby Vision per i giochi, in particolare con le TV che non riescono a sostenere tale modalità a 120 Hz.

È dunque probabile che le soluzioni a parte di queste problematiche vengano inserite nell'update complessivo che verrà poi rilasciato al pubblico nel prossimo periodo.